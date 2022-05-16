В Канаде из-за половодья эвакуировали более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. жителей центральной канадской провинции Манитоба были эвакуированы из-за половодья реки Ред-Ривер, вызванного весенним разливом и дождями.

Свыше 2 тыс. жителей центральной канадской провинции Манитоба были эвакуированы из-за половодья реки Ред-Ривер, вызванного весенним разливом и дождями.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV .

Приказ эвакуироваться получили жители небольших поселений вдоль реки, которая протекает в южной части региона. В 30 муниципальных округах введен режим чрезвычайной ситуации.

В зоне подтопления оказались сотни жилых домов, их точное число уточняется. Многие автомобильные дороги в этой части Манитобы находятся сейчас под водой. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.