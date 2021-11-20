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В Канаде из-за наводнений погибли четыре человека

В Канаде из-за наводнений погибли четыре человека Поисковые группы обнаружили тела четырех погибших в грязевых потоках в западной канадской провинции Британская Колумбия, где со среды объявлен режим чрезвычайного положения в связи с масштабными наводнениями, вызванными ливнями.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 23:27
В Канаде из-за наводнений погибли четыре человека

Поисковые группы обнаружили тела четырех погибших в грязевых потоках в западной канадской провинции Британская Колумбия, где со среды объявлен режим чрезвычайного положения в связи с масштабными наводнениями, вызванными ливнями.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

В настоящее время продолжается поиск еще как минимум одного пропавшего без вести.

Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 м. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.

Для ликвидации последствий наводнений привлечены военнослужащие Вооруженных сил Канады.

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