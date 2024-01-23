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В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию

В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию.
Другие страны
23 января 2024 г. 00:07
В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию

В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию.

Как передает Report со ссылкой на канадские СМИ, об этом сообщила местная полиция.

По информации,11 подозреваемым были предъявлены обвинения почти в 100 преступлениях после месячного расследования угонов автомобилей в Торонто, Онтарио.

Региональная полиция Йорка сообщает, что обнаружила 52 угнанных автомобиля после серии обысков в нескольких городах за последние два месяца.

Следователи заявили, что преступная группировка угоняла дорогие автомобили и планировала отправить их в отдаленные страны, такие как Азербайджан и Грузия.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada oğurluq avtomobilləri Azərbaycana göndərmək istəyən qruplaşma üzvləri həbs edilib

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