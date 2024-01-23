В Канаде арестованы члены группировки, пытавшейся переправить угнанные автомобили в Азербайджан и Грузию.
Как передает
По информации,11 подозреваемым были предъявлены обвинения почти в 100 преступлениях после месячного расследования угонов автомобилей в Торонто, Онтарио.
Региональная полиция Йорка сообщает, что обнаружила 52 угнанных автомобиля после серии обысков в нескольких городах за последние два месяца.
Следователи заявили, что преступная группировка угоняла дорогие автомобили и планировала отправить их в отдаленные страны, такие как Азербайджан и Грузия.