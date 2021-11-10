В Камеруне зафиксировали вспышку холеры

По меньшей мере пять человек умерли от холеры за последние две недели на юго-западе Камеруна в результате очередной вспышки этого заболевания.

По меньшей мере пять человек умерли от холеры за последние две недели на юго-западе Камеруна в результате очередной вспышки этого заболевания.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские власти африканской страны.

Так, в регионе Юго-Западный за последние две недели заболевание диагностировали у 32 человек. Больше всего пострадал район Бумуссо. Власти опасаются начала эпидемии холеры, так как практически все медицинские силы и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

Камерун стал очередным государством Западной Африки, где в текущем году произошла вспышка холеры. В соседней Нигерии на начало сентября от холеры умерли 2 140 человек, выявлено более 65 тыс. заболевших. Инфицированные холерой зафиксированы в 23 штатах Нигерии из 36 и в столичном округе. Власти продолжают предпринимать активные действия для борьбы с этой болезнью.

Холера - опасное заболевание, возбудителем которого является особая бактерия. Во многих странах Африки регулярно происходят вспышки холеры, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.