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В Камеруне 37 человек погибли в ДТП

В Камеруне 37 человек погибли в ДТП По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье на западе Камеруна в аварии с участием автобуса и грузовика.
Другие страны
27 декабря 2020 г. 18:32
В Камеруне 37 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье на западе Камеруна в аварии с участием автобуса и грузовика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Автобус, где находились около 70 пассажиров, столкнулся ранним утром с грузовиком на дороге Фумбан-Яунде, погибли 37 человек, еще 18 получили серьезные ранения, заявил член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа. "Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года", - отметил он.

Согласно предварительным выводам полиции, ДТП произошло из-за ошибочного маневра водителя автобуса. Расследование продолжается.

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