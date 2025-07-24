В Камбодже призвали ООН созвать заседание из-за эскалации конфликта с Таиландом

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет направил письмо председателю Совбеза ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, призвав созвать срочное заседание на фоне обострения боевых действий на границе с Таиландом.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет направил письмо председателю Совбеза ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, призвав созвать срочное заседание на фоне обострения боевых действий на границе с Таиландом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Манет обвинил вооруженные силы Таиланда в "необоснованных, преднамеренных и целенаправленных атаках на камбоджийские позиции вдоль приграничных районов", назвав их нарушением международного права.

На спорной границе между Таиландом и Камбоджей (они касаются двух приграничных территорий со старинными памятниками кхмерской архитектуры — храмами Прэахвихеа и Та Моан Тхом - ред.) утром 24 июля произошло вооруженное столкновение. Военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов. Позднее правительство Таиланда закрыло пограничные пункты с Камбоджей. В Таиланде сообщили о гибели 12 человек.