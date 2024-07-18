В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении и возгорании легкового автомобиля и "Камаза" в Республике Калмыкия РФ погибли пять человек, предположительно включая ребенка.
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"Произошло столкновение двух транспортных средств - автомашины "Мерседес" и грузового транспортного средства "Камаз", после чего транспортные средства загорелись. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира "Мерседес", среди которых, предварительно, один ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в 17:30 (18:30 по бакинскому времени) на 69-м км автодороги Комсомольский-Артезиан. Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины аварии.