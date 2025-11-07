В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Калифорнийском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 12.04 по времени UTC в 75 километрах к северо-востоку от Санта-Росалии в Мексике.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.