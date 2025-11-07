Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 16:54
    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Калифорнийском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение зафиксировано в 12.04 по времени UTC в 75 километрах к северо-востоку от Санта-Росалии в Мексике.

    Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

