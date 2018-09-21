В Калифорнии запретили пластиковые трубочки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Указ об отказе от пластиковых трубочек для напитков подписал губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун.

Как передает Report, об этом сообщает NBC Los Angeles.

Указ не запрещает одномоментно использовать трубочки, пока это касается официантов — они будут приносить посетителям напитки с пластиковыми трубочками только по запросу клиентов.

Ранее калифорнийский город Сан-Франциско и Сиэтл в штате Вашингтон полностью отказались от пластиковых трубочек. Власти надеются, что данная мера поможет снизить объёмы потребления пластика ради уменьшения океанических загрязнений. По подсчётам Службы национальных парков США, каждый день американцы используют около 500 миллионов соломинок.