В Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров

Два новых очага лесных пожаров вспыхнули на юге штата Калифорния.

Два новых очага лесных пожаров вспыхнули на юге штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Очаги возгорания возникли на фоне сохраняющейся в регионе пожароопасной погоды и стали причиной новой волны эвакуации.

"На юге Калифорнии сохраняются факторы пожарной опасности: сильные порывы ветра скоростью 45-70 миль в час (20-31 м/с) и относительная влажность в диапазоне 8-15%", - отмечается в прогнозе Национальной метеослужбы.

Издание уточняет, что очаги, получившие название Скаут и Стоун, загорелись в округе Риверсайд. Высокий риск возникновения пожара сохраняется и в округе Сан-Диего, где во вторник наблюдались мощные порывы ветра.

Метеорологи предсказывают, что погодные условия на следующей неделе ухудшатся, в результате чего могут возникнуть новые очаги пожаров.

Отметим, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до $250-275 млрд.