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В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в четверг о введении на территории штата режима чрезвычайной ситуации после того, как температура воздуха в некоторых районах повысилась почти до 48 градусов по Цельсию.
Другие страны
18 июня 2021 г. 14:45
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении на территории штата режима чрезвычайной ситуации после того, как температура воздуха в некоторых районах повысилась почти до 48 градусов по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в постановлении, размещенном на сайте главы администрации.

Источник сообщат, что существует риск перегрузки энергосистемы штата из-за активного использования населением кондиционеров, что может привести к веерным отключениям электричества.

"Необходимо предпринять действия для того, чтобы сократить нагрузку на энергосистему в период жары", - отметил губернатор. Он призвал жителей самого населенного штата в США - почти 40 млн человек - экономить электроэнергию, в частности, не пользоваться в течение нескольких дней стиральными и посудомоечными машинами. Ньюсом также разрешил ослабить некоторые экологические ограничения, связанные с использованием таких резервных источников энергоснабжения, как бензиновые и дизельные генераторы.

В прошлом году из-за аномальной жары - температура в Лос-Анджелесе летом достигала 49,4 градуса - жители штата уже пережили веерные отключения энергии. Свыше 200 тыс. калифорнийцев впервые за 20 лет в течение нескольких дней оставались без электричества.

Кроме того, из-за жары в штате прошлым летом вспыхнули многочисленные пожары: их общая площадь составила 881,4 тыс. га.

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Версия на английском языке California declares state of emergency amid extreme heat

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