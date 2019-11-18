В Калифорнии в результате стрельбы погибли четыре человека, шестеро получили ранения - ФОТО

Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы на семейной вечеринке в городе Фресно в американском штате Калифорния, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел накануне около 18:00 (06:00 по Баку, 18 ноября). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.

К моменту приезда полиции подозреваемым удалось скрыться.

***09:56

Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на "Комсомольская правда", подробности происшествия не известны.

По предварительным данным, конфликт случился этой ночью. Несколько человек собрались в доме для просмотра футбольного матча, площадка была организована во дворе. Здесь же потом раздались выстрелы.

Представители экстренных служб уже работают на месте, за помощью к медикам обратились девять человек. Сообщается о погибших, но их число не уточняется.