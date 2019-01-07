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    В Калифорнии разбился легкомоторный самолёт

    В результате крушения легкомоторного самолёта пострадали два человека

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В американском штате Калифорния в результате крушения легкомоторного самолёта пострадали два человека.

    Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

    По данным телеканала, самолёт врезался в реку около города Сакраменто.

    Как отмечается, точная причина крушения воздушного судна пока неизвестна.

    В настоящее время эксперты Федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

    Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в американском городе Лоди.

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