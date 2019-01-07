В Калифорнии разбился легкомоторный самолёт

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В американском штате Калифорния в результате крушения легкомоторного самолёта пострадали два человека.
Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, самолёт врезался в реку около города Сакраменто.
Как отмечается, точная причина крушения воздушного судна пока неизвестна.
В настоящее время эксперты Федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в американском городе Лоди.
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