В Калифорнии пять человек получили ранения при стрельбе в магазине

Не менее пяти человек получили ранения при стрельбе, произошедшей в Оровилле (штат Калифорния) вечером в среду.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр города Чак Рейнольдс.
"В AmPm [сеть небольших магазинов] <...> стрельба. Пять человек пострадали", - написал Рейнольдс на своей странице в Facebook.
По его словам, затем злоумышленник зашел в магазин сети Walmart, где также зафиксированы пострадавшие, их число не уточняется.
Позже мэр сообщил, что стрелявший задержан. "Подозреваемый на данный момент находится под стражей", - написал он.