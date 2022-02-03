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В Калифорнии пять человек получили ранения при стрельбе в магазине

В Калифорнии пять человек получили ранения при стрельбе в магазине Не менее пяти человек получили ранения при стрельбе, произошедшей в Оровилле (штат Калифорния) вечером в среду.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 10:02
В Калифорнии пять человек получили ранения при стрельбе в магазине

Не менее пяти человек получили ранения при стрельбе, произошедшей в Оровилле (штат Калифорния) вечером в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр города Чак Рейнольдс.

"В AmPm [сеть небольших магазинов] <...> стрельба. Пять человек пострадали", - написал Рейнольдс на своей странице в Facebook.

По его словам, затем злоумышленник зашел в магазин сети Walmart, где также зафиксированы пострадавшие, их число не уточняется.

Позже мэр сообщил, что стрелявший задержан. "Подозреваемый на данный момент находится под стражей", - написал он.

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Версия на английском языке Five shot in Walmart incident in California

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