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    ​В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Возле побережья Калифорнии в среду, 28 января, произошло землетрясение.

    Как передает Report, сила подземных толчков составила 5,7 балла по шкале Рихтера.

    По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного у Западного побережья США, располагался в 40 км к юго-западу от города Ферндэйл, и в 329 км к северо-западу от Сакраменто, очаг залегал на глубине 17,1 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Предупреждение об опасности возникновения цунами опубликовано не было.

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