В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

На крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в штате Калифорния произошел пожар.

На крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в штате Калифорния произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в сообщениидепартамента по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей.

"Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге", - сказано в сообщении.

В восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

Отмечается, что объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей.