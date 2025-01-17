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В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции На крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в штате Калифорния произошел пожар.
Другие страны
17 января 2025 г. 11:01
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

На крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в штате Калифорния произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в сообщениидепартамента по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей.

"Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге", - сказано в сообщении.

В восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

Отмечается, что объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada iri elektrik stansiyasında yanğın baş verib

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