​В Калифорнии нашли тела 33 погибших пассажиров затонувшего судна

В Калифорнии спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших после того, как прогулочное судно Conception после пожара затонуло у берегов острова Санта-Крус. Тело одного погибшего всё ещё не найдено.
Как передаёт Report, об этом заявила Береговая охрана США.
В расследовании обстоятельств крушения прогулочного судна участвуют агенты ФБР.
Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, затонуло 2 сентября в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.
Пятерым членам экипажа удалось выжить.
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