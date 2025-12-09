В Калифорнии накажут старшеклассников, выложивших своими телами свастику

Старшеклассники одной из школ Сан-Хосе (штат Калифорния), которые своими телами выложили свастику на местном футбольном поле, понесут административное наказание.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC news, об этом заявила директор школы Бет Силбергельд.

"Фотография свастики, образовавшейся на поле на прошлой неделе, была распространена по анонимной горячей линии в среду вечером, а затем распространилась в интернете в четверг, что послужило поводом для расследования", - отметила она.

Полиция Сан-Хосе также была привлечена к расследованию инцидента, который расценивается как преступление на почве ненависти. Какие меры могут быть применены к детям со стороны властей не сообщается. Также не раскрывается возраст и имена причастных к инциденту.