Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Калифорнии накажут старшеклассников, выложивших своими телами свастику

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 10:19
    В Калифорнии накажут старшеклассников, выложивших своими телами свастику

    Старшеклассники одной из школ Сан-Хосе (штат Калифорния), которые своими телами выложили свастику на местном футбольном поле, понесут административное наказание.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC news, об этом заявила директор школы Бет Силбергельд.

    "Фотография свастики, образовавшейся на поле на прошлой неделе, была распространена по анонимной горячей линии в среду вечером, а затем распространилась в интернете в четверг, что послужило поводом для расследования", - отметила она.

    Полиция Сан-Хосе также была привлечена к расследованию инцидента, который расценивается как преступление на почве ненависти. Какие меры могут быть применены к детям со стороны властей не сообщается. Также не раскрывается возраст и имена причастных к инциденту.

    Калифорния свастика старшеклассники
    California high schoolers who formed human swastika will face 'justice,' principal says
    Elvis

    Последние новости

    10:53

    В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Премьер Казахстана потребовал наказать виновных в задержке поездов на границе с Узбекистаном

    В регионе
    10:35

    В Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали девять человек

    В регионе
    10:33

    Камбоджа сообщает о новых жертвах в пограничном противостоянии с Таиландом

    Другие страны
    10:31

    Биржевая цена на золото опустилась ниже $4 200 за тройскую унцию

    Финансы
    10:27

    Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры

    ИКТ
    10:24
    Фото

    Азербайджанская делегация принимает участие в BRIDGE Summit в Абу-Даби

    Медиа
    10:19

    В Калифорнии накажут старшеклассников, выложивших своими телами свастику

    Другие страны
    10:15

    Объем транспортных перевозок в Казахстане вырос на 20,7%

    В регионе
    Лента новостей