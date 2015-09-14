В Калифорнии из-за пожаров объявлено чрезвычайное положение

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение после того, как лесные пожары вынудили тысячи людей покинуть свои дома, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам губернатора, огонь уничтожил здания в долине округах Напа и Лейк и угрожает причинить больший ущерб.

Более 1300 человек покинули город Миддлтон, расположенный к северу от Сан-Франциско, поскольку их дома попали в зону пожара.

Четверо пожарных попали в больницу с серьезными ожогами.