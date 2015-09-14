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    В Калифорнии из-за пожаров объявлено чрезвычайное положение

    Огонь уничтожил здания в долине округах Напа и Лейк и угрожает причинить больший ущерб

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение после того, как лесные пожары вынудили тысячи людей покинуть свои дома, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам губернатора, огонь уничтожил здания в долине округах Напа и Лейк и угрожает причинить больший ущерб.

    Более 1300 человек покинули город Миддлтон, расположенный к северу от Сан-Франциско, поскольку их дома попали в зону пожара.

    Четверо пожарных попали в больницу с серьезными ожогами.

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