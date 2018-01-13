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    В Калифорнии число погибших из-за оползней и наводнений выросло до 18

    Согласно подсчетам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней в южной части штата Калифорния выросло до 18 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билла Брауна.

    Ранее говорилось, что стихийные бедствия унесли жизни 17 человек, пострадали почти 30 человек. В пятницу сотрудники спасательных служб обнаружили тело еще одного человека, погибшего из-за оползня - 87 летнего мужчины.

    Согласно подсчетам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450. С понедельника в южной Калифорнии шли ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.

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