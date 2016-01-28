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    В Каире задержан рейс в Стамбул после сообщения о бомбе на борту самолета

    Специалисты досматривают самолет и проверяют всех пассажиров

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Власти каирского международного аэропорта проверяют сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту следующего в Стамбул самолета. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, издание "Аль-Ахрам" сообщило, что рейс был задержан всего за несколько минут до взлета после того, как появилась информация о бомбе. Лайнер отогнали на запасную полосу. В настоящее время специалисты досматривают самолет и проверяют всех пассажиров.

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