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    ​В Каире произошел взрыв: один человек погиб, девять ранены

    Взрыв произошел у здания Высшего суда

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В столице Египта Каире произошел взрыв у здания Высшего суда. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Египта Хушам Абдулгаффар. По его словам, в момент взрыва прокурор находился в здании и после атаки решил проинспектировать место взрыва.

    В результате взрыва на площади Рамзес один человек погиб, девять получили ранения. Приостановлена работа близлежащей станции метро. Ведется расследование.

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