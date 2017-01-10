В Кабуле рядом с парламентом прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В результате двойного взрыва в столице Афганистана Кабуле у здания парламента погиб 21 человек, 45 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

***17:03

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Двойной взрыв произошел рядом с парламентским комплексом в Кабуле, передает Report со ссылкой на TOLO News.

По данным местным властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль.

По неподтвержденным данным, в результате взрывов погибли и получили ранения порядка 50 человек.