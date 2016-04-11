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    В Кабуле разорвались три ракеты

    Ракеты упали рядом с двумя отделениями полиции

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три ракеты разорвались в афганской столице Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу телеканал TOLO News.

    По предварительным данным, ракеты упали рядом с двумя отделениями полиции, сообщается в Twitter телеканала.

    Ранее сообщалось, что в центральном районе Кабула, где расположены иностранные дипломатические представительства, прогремел взрыв. Вскоре СМИ сообщили, что в афганской столице прогремели сразу несколько взрывов.

    Напомним, в столицу Афганистана в субботу с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Джон Керри.

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