При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана, убит охранник посольства Германии

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодняу в Кабуле рядом с президентским дворцом и иностранными посольствами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил ранения, серьезные повреждения получило здание посольства", - передает иранская газета "Иатимад".

Сообщается также, что повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что в ходе взрыва были ранены также служащие немецкого посольства.

"Афганский служащий, который обеспечивал безопасность посольства, скончался. Мы выражаем искренние соболезнования его родственникам", - заявил министр.

В ходе взрыва два сотрудника посольства Японии в Афганистане получили различные ранения, сообщило МИД Японии.

Агентство Пажвак сообщает, что журналисты телерадиокомпании Би-би-си получили ранения в результате взрыва в афганской столице. Также пострадали журналисты местного телеканала 1TV. Между тем телеканал Tolo News сообщает о гибели одного штатного сотрудника канала Tolo TV и медиагруппы Moby при взрыве.

Всего в результате взрыва в центре Кабула вблизи от иностранных посольств погибли 80 человек, более 350 получили ранения.