В Кабуле прогремел мощный взрыв, семь человек погибли

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, 22 получили ранения при атаке смертника в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Ранее СМИ сообщили, что полиция и представители службы безопасности подтвердили, что в Кабуле прогремел взрыв. По данным агентства DPA, взрыв произошел неподалеку от здания министерства финансов. Полиция проверяет детали инцидента.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
News DepartmentАвтор новости
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