Десятки человек остаются в университете в Кабуле после нападения - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Американском университете в Кабуле, подвергнувшемуся нападению боевиков, остаются десятки студентов и преподавателей, которые не могут выбраться из здания.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News.

Университет оцеплен подразделениями силовиков.

***19:34

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Группа вооруженных боевиков совершила нападение на Американский университет в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сначала в районе учебного заведения был слышен сильный взрыв, затем послышалась стрельба. Боевики проникли на территорию университетского комплекса.