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    Десятки человек остаются в университете в Кабуле после нападения - ОБНОВЛЕНО

    Группа вооруженных боевиков совершила нападение на Американский университет в столице Афганистана Кабуле

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Американском университете в Кабуле, подвергнувшемуся нападению боевиков, остаются десятки студентов и преподавателей, которые не могут выбраться из здания.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News.

    Университет оцеплен подразделениями силовиков.

    ***19:34

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Группа вооруженных боевиков совершила нападение на Американский университет в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Сначала в районе учебного заведения был слышен сильный взрыв, затем послышалась стрельба. Боевики проникли на территорию университетского комплекса.

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