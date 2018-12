В Кабуле около правительственного здания прогремели три взрыва, есть погибшие - ВИДЕО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Еще два взрыва прогремели около здания министерства общественных работ в Кабуле, продолжается стрельба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что около здания министерства взорвался автомобиль. Нападавшие, открывшие стрельбу после взрыва, вошли на территорию правительственного здания. Четверо пострадавших были госпитализированы.

#Kabul police spokesman confirmed the explosion in PD16 and said security forces have arrived in the area. No report of casualties so far. #Afghanistan pic.twitter.com/idFIOmCnAq