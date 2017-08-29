В центре Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли и восемь получили ранения в результате взрыва, который прогремел неподалеку от офиса банка Kabul Bankа в столице Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Tolonews.

По информации СМИ, в момент взрыва у банка было многолюдно - люди выстроились в очередь за зарплатами перед праздником Гурбан байрамы.

*** 10:09

Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Tolonews.

Взрыв произошел у входа в отделение банка Kabul Bank, расположенного в том же районе, что и американская дипмиссия.

По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывчатое вещество, после того, как был замечен охранниками.

По меньше мере один человек погиб, еще 8 получили ранения и были доставлены в больницу.