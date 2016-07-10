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    В Кабуле мужчина плеснул кислотой в лицо трем женщинам

    Подобные нападения в Кабуле чрезвычайно редки

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/В Кабуле мужчина плеснул кислотой в лицо трем женщинам, одна из которых получила ожоги 3-й степени и проходит лечение в больнице.

    Подобные нападения в Кабуле чрезвычайно редки, и мотивы нападавшего неясны, однако в целом в Азии кислоту нередко используют при нападениях на женщин,передает Report, об этом сообщает Би-Би-Си.

    В 2008 году группа школьниц на юге Афганистана была обрызгана кислотой мужчинами, которых подозревали в связях с талибами, препятствующими женскому образованию.

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