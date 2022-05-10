В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи

Участницы правозащитного движения "Уполномоченные женщины Афганистана" провели акцию протеста в районе Шахри-Нау в Кабуле, в ходе которой осудили указ талибов об обязательном ношении паранджи для женщин.

Участницы правозащитного движения "Уполномоченные женщины Афганистана" провели акцию протеста в районе Шахри-Нау в Кабуле, в ходе которой осудили указ талибов об обязательном ношении паранджи для женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, афганки были одеты в платки хиджаб с открытом лицом и скандировали лозунг, требуя соблюдения демократических прав женщин и восстановления действия прежней конституции. В акции участвовало не более тридцати человек, сообщает телеканал TOLOnews.

7 мая верховный лидер движения "Талибан" мулла Хибатулла Ахундзада объявил о введении обязательного ношения паранджи для женщин на улице и в общественных местах. Указ руководителя правящих в Афганистане талибов был оглашен перед представителями средств массовой информации в Кабуле. В нем подчеркивалось, что паранджа является "традиционной одеждой мусульманок и вызывает к ним уважение". В соответствии с указом, женщины должны закрывать лицо "перед любым мужчиной, не членом семьи".

С момента своего прихода к власти в августе прошлого года талибы выпустили несколько рекомендаций о том, как женщинам следует одеваться. Ранее они требовали, чтобы работающие в учреждениях афганки обязательно носили хиджаб - платок, покрывающий голову, но оставляющий открытым полностью или частично лицо. Паранджа (в афганском варианте - бурка) покрывает тело с головы до пят плотной тканью, а лицо закрывает волосяной сеткой чачван.

В период своего первого нахождения у власти в 1996-2001 гг. движение "Талибан" сразу ввело обязательное ношение паранджи. Женщинам запрещалось работать по найму, выходить на улицу без сопровождения родственников мужчин, разговаривать в общественных местах. За одежду с открытым лицом они подвергались телесным наказаниям. Девочкам разрешалось учиться в школе только до 8 лет.