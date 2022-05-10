О нас
Аудио новости

В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи

В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи Участницы правозащитного движения "Уполномоченные женщины Афганистана" провели акцию протеста в районе Шахри-Нау в Кабуле, в ходе которой осудили указ талибов об обязательном ношении паранджи для женщин.
Другие страны
10 мая 2022 г. 12:37
В Кабуле активистки провели акцию протеста против обязательного ношения паранджи

Участницы правозащитного движения "Уполномоченные женщины Афганистана" провели акцию протеста в районе Шахри-Нау в Кабуле, в ходе которой осудили указ талибов об обязательном ношении паранджи для женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, афганки были одеты в платки хиджаб с открытом лицом и скандировали лозунг, требуя соблюдения демократических прав женщин и восстановления действия прежней конституции. В акции участвовало не более тридцати человек, сообщает телеканал TOLOnews.

7 мая верховный лидер движения "Талибан" мулла Хибатулла Ахундзада объявил о введении обязательного ношения паранджи для женщин на улице и в общественных местах. Указ руководителя правящих в Афганистане талибов был оглашен перед представителями средств массовой информации в Кабуле. В нем подчеркивалось, что паранджа является "традиционной одеждой мусульманок и вызывает к ним уважение". В соответствии с указом, женщины должны закрывать лицо "перед любым мужчиной, не членом семьи".

С момента своего прихода к власти в августе прошлого года талибы выпустили несколько рекомендаций о том, как женщинам следует одеваться. Ранее они требовали, чтобы работающие в учреждениях афганки обязательно носили хиджаб - платок, покрывающий голову, но оставляющий открытым полностью или частично лицо. Паранджа (в афганском варианте - бурка) покрывает тело с головы до пят плотной тканью, а лицо закрывает волосяной сеткой чачван.

В период своего первого нахождения у власти в 1996-2001 гг. движение "Талибан" сразу ввело обязательное ношение паранджи. Женщинам запрещалось работать по найму, выходить на улицу без сопровождения родственников мужчин, разговаривать в общественных местах. За одежду с открытым лицом они подвергались телесным наказаниям. Девочкам разрешалось учиться в школе только до 8 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Afghan women stage protest in Kabul against Taliban after hijab decree
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda "Taliban" əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib

Самое важное

Глава минздрава ответил на предложение о полной отмене карантинного режима
Глава минздрава ответил на предложение о полной отмене карантинного режима
10 мая 2022 г. 11:53
Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов
Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов
10 мая 2022 г. 11:51
Группе деятелей культуры назначена персональная пенсия президента
Группе деятелей культуры назначена персональная пенсия президента
10 мая 2022 г. 11:27
Упрощаются визовые процедуры для приезжающих на Гран-при Азербайджана иностранцев
Упрощаются визовые процедуры для приезжающих на Гран-при Азербайджана иностранцев
10 мая 2022 г. 11:26
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере
9 мая 2022 г. 21:12
Представители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
ФотоПредставители албано-удинской религиозной общины посетили храм Худавенг
9 мая 2022 г. 13:53
Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях
Руководитель АП: Мы успешно продолжаем восстановительные работы на освобожденных территориях
9 мая 2022 г. 12:14
Президент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за победу над фашизмом
ФотоПрезидент Ильхам Алиев почтил память сынов Азербайджана, погибших за победу над фашизмом
9 мая 2022 г. 09:32
Туркменский газ может попасть в Европу дешево и быстро
Туркменский газ может попасть в Европу "дешево и быстро"
7 мая 2022 г. 16:28
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
7 мая 2022 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi