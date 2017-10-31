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    В Кабуле 13-летний смертник совершил самоподрыв, погибли 5, ранены 21 человек - ОБНОВЛЕНО

    Теракт совершен в районе, где расположены зарубежные посольства

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В результате теракта, совершенного в Кабуле в районе Везир Акпер Хан, где расположены зарубежные посольства, погибли 5, ранены 21 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв совершил 13-летний смертник.

    ***17:28

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Недалеко от посольства США в столице Афганистана Кабуле совершен взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, в результате взрыва есть десятки погибших и раненых.

    На территорию привлечены силы безопасности, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.

    Отметим, что покинувший Турцию со скандалом посол США Джон Басс в настоящее время возглавляет посольство своей страны в Афганистане.

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