В Кабуле 13-летний смертник совершил самоподрыв, погибли 5, ранены 21 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В результате теракта, совершенного в Кабуле в районе Везир Акпер Хан, где расположены зарубежные посольства, погибли 5, ранены 21 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв совершил 13-летний смертник.
***17:28
Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Недалеко от посольства США в столице Афганистана Кабуле совершен взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, в результате взрыва есть десятки погибших и раненых.
На территорию привлечены силы безопасности, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.
Отметим, что покинувший Турцию со скандалом посол США Джон Басс в настоящее время возглавляет посольство своей страны в Афганистане.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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