В Кабуле 13-летний смертник совершил самоподрыв, погибли 5, ранены 21 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В результате теракта, совершенного в Кабуле в районе Везир Акпер Хан, где расположены зарубежные посольства, погибли 5, ранены 21 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв совершил 13-летний смертник.

***17:28

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Недалеко от посольства США в столице Афганистана Кабуле совершен взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Ulusalkanal, в результате взрыва есть десятки погибших и раненых.

На территорию привлечены силы безопасности, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.

Отметим, что покинувший Турцию со скандалом посол США Джон Басс в настоящее время возглавляет посольство своей страны в Афганистане.