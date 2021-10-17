В Кабо-Верде началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в Кабо-Верде - островном государстве, расположенном в Атлантическом океане у побережья Западной Африки.

Голосование на президентских выборах началось в Кабо-Верде - островном государстве, расположенном в Атлантическом океане у побережья Западной Африки.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

За пост главы государства борются семь кандидатов. Фаворитами, по мнению южноафриканской радиостанции SABC, являются два бывших премьер-министра страны Жозе Мария Невеш и Карлуш Вейга. 60-летний Невеш представляет крупнейшую оппозиционную Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), 72-летний Вейга - имеющую большинство в парламенте партию "Движение за демократию". Нынешний президент страны Жоржи Карлуш Фонсека не выставлял свою кандидатуру, так как уже дважды избирался главой государства, а действующая конституция не допускает избрания на третий срок.

Избирательная комиссия объявила, что первые данные о результатах голосования будут опубликованы еще до конца текущего дня. В случае, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов плюс один, второй тур выборов с участием двух политиков, показавших лучшие результаты, состоится 31 октября.