В Кабардино-Балкарии более 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

Более 200 человек обратились за помощью к медикам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария, Россия).

Более 200 человек обратились за помощью к медикам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария, Россия).

Как сообщает Report, об этом сообщается в телеграмме-канале прокуратуры региона.

"По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту регистрации острых кишечных инфекций неясной этиологии в городе Баксане. Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы - 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава республики, на стационарном лечении находятся 70 человек.