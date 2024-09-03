В Кабардино-Балкарии более 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

Более 200 человек обратились за помощью к медикам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария, Россия).
Как сообщает Report, об этом сообщается в телеграмме-канале прокуратуры региона.
"По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту регистрации острых кишечных инфекций неясной этиологии в городе Баксане. Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы - 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава республики, на стационарном лечении находятся 70 человек.