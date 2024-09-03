О нас

В Кабардино-Балкарии более 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

В Кабардино-Балкарии более 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции Более 200 человек обратились за помощью к медикам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария, Россия).
Другие страны
3 сентября 2024 г. 18:41

Более 200 человек обратились за помощью к медикам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария, Россия).

Как сообщает Report, об этом сообщается в телеграмме-канале прокуратуры региона.

"По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту регистрации острых кишечных инфекций неясной этиологии в городе Баксане. Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы - 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава республики, на стационарном лечении находятся 70 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi