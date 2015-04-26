​В Йемене за сутки было убито почти 100 человек

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 92 человека погибли за сутки в результате вооруженных столкновений между повстанцами-хуситами и сторонниками действующего президента Абд Раббо Мансура Хади, а также при авиаударах коалиции арабских стран на юге Йемена.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, бои и ракетные обстрелы шли в портовом городе Аден, имеющем ключевое значение, и в провинции Лахдж на юге страны.

По данным военных, в ходе столкновений погибли 46 боевиков-хуситов.