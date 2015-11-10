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    ​В Йемене в результате прохождения циклона 6 человек погибли и 60 пострадали

    Стихия также нанесла значительный ущерб

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и 60 пострадали на острове Сокотра у берегов Йемена от последствий тропического циклона "Мег".

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    "Тропический циклон "Мег" прошел вчера над йеменским (островом) Сокотра, и по первоначальным сообщениям, в результате погибли шесть человек и 60 получили травмы", - сказал он, отметив, что стихия также нанесла "значительный ущерб".

    По его словам, гуманитарные агентства ООН приступили к оказанию помощи жителям пострадавших районов.

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