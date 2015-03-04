В Йемене в результате нападения "Аль-Каиды" погибли 27 хуситов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Аль-Каида" совершили ряд нападений на хуситов в центральной йеменской провинции Эль-Бейда, в результате которых не менее 27 человек погибли и десятки получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, члены группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) атаковали стадион в городе Эль-Бейда, который хуситы использовали в качестве своего тренировочного лагеря. Погибли 10 человек, десятки были ранены.

Кроме этого, как сообщил представитель местной службы безопасности, смертник на автомобиле привел в действие взрывной механизм в толпе у школы в районе провинции Аль-Захир, погибли еще восемь человек, 12 были ранены. Источник в местном племени сказал, что в этом же районе провинции Эль-Бейда автомобиль с патрулем, состоящем из хуситов, подорвался на придорожной бомбе. Погибли девять хуситов.

"Аль-Каида" взяла на себя ответственность за нападения и взрывы.