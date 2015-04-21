В Йемене в результате двух авиаударов погибли около 40 человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Почти 40 человек погибли в результате двух ударов с воздуха, нанесенных авиацией "аравийской коалиции" по территории Йемена. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступившей информации, подавляющее большинство погибших - мирные жители, не имеющие никакого отношения ни к сторонниками шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы), ни к вооруженным подразделениям, поддерживающим нынешнего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади. Еще десятки йеменцев получили ранения.

Первый удар был нанесен в провинции Ибб, по мосту, на котором в этот момент находилось несколько автомашин. Погибли, как минимум, 20 человек, большинство - гражданские лица.

Второй авианалет, унесший жизни около 15 мирных жителей и семи солдат, был совершен ВВС коалиции по населенному пункту Харад, расположенному в нескольких километрах от границы Йемена с Саудовской Аравией.