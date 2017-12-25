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    В Йемене в результате авиаударов аравийской коалиции погибли не менее 50 хуситов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") стали жертвами в результате ударов в Йемене ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Авиаудары наносились по укреплениям мятежников в прибрежных районах на западе страны.

    С августа 2014 года Йемен является ареной противостояния между  властями страны и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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