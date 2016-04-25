​В Йемене в ходе наступления ликвидированы не менее 800 боевиков "Аль-Каиды"

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ Не менее 800 боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) ликвидированы в ходе военного наступления, предпринятого арабской коалицией и правительственными войсками Йемена на юге страны, По сообщениям Report, об этом передает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на заявление коалиции.

"Операция привела к ликвидации более чем 800 членов "Аль-Каиды" и некоторых их лидеров, в то время, как другим удалось бежать", — приводит агентство заявление командования коалиции.

Ранее сообщалось, что йеменские войска освободили из-под контроля террористической группировки "Аль-Каида" южный город Эль-Мукалла, который был оплотом сил группировки около года. До этого силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по штаб-квартире боевиков в городе. Подразделения ВС не встретили сопротивления со стороны боевиков, которые отступили на запад к провинциям Хадрамаут и Шабва.