В Йемене упал вертолет арабской коалиции

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Военный вертолет возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в понедельник потерпел крушение в провинции Аден на юге Йемена, судьба экипажа неизвестна.

Как передает Report, об этом сообщило немецкое новостное агентство DPA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, вертолет упал в районе побережья в месте аль-Брейка. На месте крушения находятся усиленные подразделения военных и сил безопасности.

Командование арабской коалиции пока не прокомментировало эту информацию.