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    В Йемене упал вертолет арабской коалиции

    Судьба экипажа неизвестна

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Военный вертолет возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в понедельник потерпел крушение в провинции Аден на юге Йемена, судьба экипажа неизвестна.

    Как передает Report, об этом сообщило немецкое новостное агентство DPA со ссылкой на местные источники.

    По информации агентства, вертолет упал в районе побережья в месте аль-Брейка. На месте крушения находятся усиленные подразделения военных и сил безопасности.

    Командование арабской коалиции пока не прокомментировало эту информацию.

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