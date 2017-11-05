В Йемене уничтожены 40 хуситов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В результате боев в городе Таиз на юге Йемена за последние сутки уничтожены 40 хуситов и сторонников экс-президента Али Абдуллаха Салиха, десятки получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщил "Анадолу".

По словам, представитель проправительственных сил в Таизе полковник Абдулбасит аль-Бахр, хуситы атаковали позиции армии, в результате чего вспыхнули бои. Семь солдат проправительственных сил получили ранения. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

Хуситы также атаковали позиции проправительственных сил в районе Аль-Мукатара в провинции Лахдж, граничащей с Таизом. Боевики хотели заблокировать автодорогу Таиз-Лахдж, чтобы перекрыть таким образом путь на Аден, но безуспешно.