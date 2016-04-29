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    В Йемене тысячи человек вышли на марши с призывом окончить конфликт

    Протестующие также требуют очистить район от боевиков террористической организации Аль-Каида

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи йеменцев вышли на улицы нескольких городов с призывом к окончанию конфликта и боев в охваченной кризисом стране, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Тысячи йеменцев в пятницу вышли на улицы йеменского города Таиз, находящегося в осаде шиитских повстанцев. Сотни местных жителей приняли участие в марше в городе Зинджибар, требуя очистить район от боевиков террористической организации "Аль-Каида". Точное число протестующих агентство не сообщает.

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