В Йемене тысячи человек вышли на марши с призывом окончить конфликт

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи йеменцев вышли на улицы нескольких городов с призывом к окончанию конфликта и боев в охваченной кризисом стране, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тысячи йеменцев в пятницу вышли на улицы йеменского города Таиз, находящегося в осаде шиитских повстанцев. Сотни местных жителей приняли участие в марше в городе Зинджибар, требуя очистить район от боевиков террористической организации "Аль-Каида". Точное число протестующих агентство не сообщает.