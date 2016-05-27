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    ​В Йемене достигнуто принципиальное согласие о формировании правительства национального единства

    На консультациях по Йемену в Кувейте достигнуто принципиальное согласие

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На консультациях по Йемену в Кувейте достигнуто принципиальное согласие о формировании правительства национального единства, включающего представителей всех сторон конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает агентства Sputnik.

    В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска президента Абд Раббу Мансура Хади. Их на земле и с воздуха поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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