​В Йемене достигнуто принципиальное согласие о формировании правительства национального единства

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На консультациях по Йемену в Кувейте достигнуто принципиальное согласие о формировании правительства национального единства, включающего представителей всех сторон конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентства Sputnik.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска президента Абд Раббу Мансура Хади. Их на земле и с воздуха поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.