В Йемене состоялся обмен пленными

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Проправительственные силы Йемена и хуситы завершили сегодня обмен пленными, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, обмен произошел на границе между провинциями Лахдж и Эль-Бейда в местечке Яафаа. Первая группа из 370 человек, выпущенных из тюрем Адена, перешла в руки хуситов, вторая - 285 человек - перешла от хуситов к силам, лояльным правительству.

В минувшую среду, на второй день после начала перемирия в стране и старта межйеменских переговоров в Швейцарии, стало известно, что правительство Йемена и хуситы договорились об обмене сотнями пленных.