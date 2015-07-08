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    ​В Йемене с 12 июля ожидается начало гуманитарного перемирия

    Перемирие должно начаться 25 числа мусульманского месяца Рамадан

    Баку. 8 Июля. REPORT.AZ/ Гуманитарное перемирие в Йемене должно начаться 25 числа мусульманского месяца Рамадан (12 июля).

    Как передает Report, об этом передают СМИ со ссылкой на эмиратскую газету "Аль-Баян".

    Так, согласно информации издания, спецпосланник генсека ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед добился согласия сторон конфликта на начало пятидневного перемирия до праздника окончания мусульманского поста, который приходится в этом году на 17 июля. Все стороны, по данным издания, согласились начать перемирие 12 июля.

    Кроме того, сообщается, что перемирие будет продлено в случае наличия наблюдателей за соблюдением прекращения огня.

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