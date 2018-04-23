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    В Йемене при авиаударе погиб один из лидеров хуситов

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в специальном заявлении объявил подконтрольный повстанцам телеканал "Аль-Масира".

    "Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в ходе вражеского налета в минувшую среду", - сообщается в заявлении хуситов.

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