В Йемене похитили шесть сотрудников ООН

Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе один иностранец, были похищены в субботу в Йемене.
Как передает Report со ссылкой на информационный портал
Представители одного из племен в провинции Абьян сообщили, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС). В ЮПС уже обвинили в причастности к этому происшествию международную ассоциацию "Братья-мусульмане", которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки "Аль-Каида".
Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.