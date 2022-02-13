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В Йемене похитили шесть сотрудников ООН

В Йемене похитили шесть сотрудников ООН Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе один иностранец, были похищены в субботу в Йемене.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 00:52
В Йемене похитили шесть сотрудников ООН

Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе один иностранец, были похищены в субботу в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Yemen News, они были схвачены в провинции Абьян на юге страны группой вооруженных людей, когда возвращались в Аден. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их бойцов военной полиции.

Представители одного из племен в провинции Абьян сообщили, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС). В ЮПС уже обвинили в причастности к этому происшествию международную ассоциацию "Братья-мусульмане", которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки "Аль-Каида".

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə BMT əməkdaşları oğurlanıb

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