​В Йемене погибли 540 человек

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в столкновениях в Йемене за последние недели погибли около 540 человек, ранения получили 1700 человек.

Как передает Report, на пресс-конференции в женевском офисе ООН пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил: "В Йемене 540 человек убиты и 1700 ранены за период с начала конфликта 19 марта".

В свою очередь, пресс-секретарь Детского фонда ЮНИСЕФ Кристоф Буйера заявил, что конфликт в стране негативно влияет на систему здравоохранения страны, доступ к вакцинам и питьевой воде.

"Сотни тысяч жителей покинули свои дома", - отметил Буйера.